أظهرت لقطات من حفل الإعلان عن خطة استكمال المشروعات الأساسية لمنطقة عسير تعليقاً لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي على متابعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز المستمرة للوزارة فيما يتصل بمشروعات المنطقة.
وقال القصبي إن الأمير تركي بن طلال “متابع مزعج للعمل، ورجل عمليّ وميداني”.
وأضاف: “أقسم بالله أنا يمكن يوميا إذا ما جاءني منه تلفونين (اتصالين) أقول وين الأمير تركي”.
ثم تابع القصبي بتأكيده على أنه يفرح عندما يرى المسؤول الأول يعمل ويتابع ويكون على مستوى المسؤولية، وختم تعليقه بقوله: “هنيئاً لعسير وللمملكة به”.
وفق “أخبار 24”.