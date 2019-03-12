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اخبار رياضية > “الانضباط” تغرّم الهلال 45 ألفاً بسبب 6 عبوات ماء.. وتُوقف محترف “الاتفاق” 4 مباريات
12/03/2019   7:34 م

“الانضباط” تغرّم الهلال 45 ألفاً بسبب 6 عبوات ماء.. وتُوقف محترف “الاتفاق” 4 مباريات

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم (الإثنين)، قرارين تأديبيين بحق ناديي الهلال والاتفاق ضمن مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت تغريم نادي الهلال 45 ألف ريال بسبب قيام جماهيره برمي 6 عبوات ماء باتجاه أرضية ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الوحدة، مؤكدة أن القرار غير قابل للاستئناف.

وعاقبت اللجنة المحترف المصري بصفوف الفريق الأول لنادي الاتفاق حسين السيد بإيقافه 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، بسبب اعتراضه على قرارات الحكم بارتكاب أفعال عدوانية تجاهه ما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم، مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف.وفق “أخبار 24”.

“الانضباط” تغرّم الهلال 45 ألفاً بسبب 6 عبوات ماء.. وتُوقف محترف “الاتفاق” 4 مباريات

اخبار رياضية
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