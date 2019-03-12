هوساوي يصل جدة تمهيداً للعودة التدريجية للمشاركة في تدريبات الأهلي

أكدت مصادر، أن مدافع النادي الأهلي معتز هوساوي وصل مساء أول أمس الأحد إلى جدة، عائداً من دبي الإماراتية، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي واللياقي، الذي استمر لمدة 3 أسابيع هناك.
وأضافت المصادر، وفقاً لـ”الرياضية”، أن هوساوي سيلتقي رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي حاتم جمعة، واختصاصي العلاج والتأهيل المصري إبراهيم إسماعيل، تمهيداً للعودة تدريجياً للمشاركة في تدريبات الفريق وفق خطة سيضعها جمعة وإسماعيل.
وكان هوساوي تغيب عن الملاعب لما يقرب من الـ5 أشهر، بعد تعرضه لضيق متكرر في التنفس تطور فيما بعد لانسداد في الشريان الرئوي، ووجه رئيس هيئة الرياضة حينها تركي آل الشيخ بنقله إلى فرنسا لتلقي العلاج، والتي عاد منها إلى دبي لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد العلاج.