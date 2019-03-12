النصر ينعى الأمير فيصل بن بدر.. وهذه آخر تغريدة للراحل

نعى نادي النصر عضو شرف النادي الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد آل سعود، الذي أعلن الديوان الملكي وفاته أمس الإثنين، فيما أعاد مغردون نشر آخر تغريدة له والتي تضمنت تهنئة النصر بالفوز في مباراته الأخيرة بالدوري أمام الاتفاق.
وقال النصر في بيان: “يتقدم رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ سعود بن محمد آل سويلم باسمه ونيابةً عن أعضاء مجلسي الشرف والإدارة وجماهير النادي وكافة منسوبيه بأحر التعازي وصادق المواساة لصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود وكافة أفراد الأسرة المالكة في وفاة عضو شرف نادي النصر (صاحب السمو الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود).. داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”. وفق “أخبار 24”.
وحرص جماهير النصر والمشجعون الرياضيون على “تويتر” على نعي الأمير الراحل، داعين له بالرحمة والمغفرة، متداولين آخر تغريدة دونها على حسابه الشخصي قبل وفاته، والتي قال فيها يوم الجمعة الماضي: “الحمد الله على الفوز المهم وعقبال الجاي إن شاء الله”، وذلك تعليقاً على فوز النصر على الاتفاق.
وأعلن الديوان الملكي أمس وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وستقام الصلاة على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
الحمدالله على الفوز المهم وعقبال الجاي ان شاءالله 💙💛🙏🤲
— فيصل بن بدر (@FaisalBF_AlSaud) ٨ مارس ٢٠١٩