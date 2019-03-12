الشمراني .. الرصيد يزيد

سيحتاج ناصر الشمراني، لاعب فريق الاتحاد لكرة القدم، إلى ثمانية أهداف حتى يصبح الهداف التاريخي في دوري أبطال آسيا، بعد هدفه الذي سجله أمس في شباك الوحدة الإماراتي 1/ 4، في الجولة الثانية من مباريات مرحلة المجموعات في النسخة الحالية من البطولة القارية.
ويحتل الشمراني المركز الثالث في قائمة أفضل هدافي قارة آسيا برصيد 30 هدفا، خلف الكوري لي دونج جوك، وجيونبوك هيونداي الحالي، الذي ينفرد بالصدارة بـ 37 هدفا، والمونتنيجري ديان داميانوفيتش الذي سجل 36 هدفا.
يشار إلى أن الشمراني، أصبح أيضا أول لاعب يسجل في دوري أبطال آسيا، مع أربعة أندية مختلفة، إذ سجل بقمصان الشباب، والهلال، والعين الإماراتي، فالاتحاد فريقه الحالي. وفق “أخبار 24”.