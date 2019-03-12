أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق الحملة التوعوية للمشي “امش 30” يوم الجمعة المقبل في مختلف مناطق المملكة، فيما أعلن الوزير توفيق الربيعة مشاركته في الحملة.
وذكرت الوزارة أن الفعالية ستبدأ بالتزامن بمختلف المناطق بعد صلاة عصر الجمعة، حيث تنطلق في الرياض من داخل ملعب جامعة الأميرة نورة، وفي جدة من ممشى الواجهة البحرية، وفي الدمام الواجهة البحرية، بالإضافة إلى أماكن محددة في بقية المناطق.
وتنطلق فعاليات متزامنة بالشراكة مع عدد من الجهات في المدن والمحافظات وتستمر لمدة شهر، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتعزيز الوعي الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
وأكدت “الصحة” أن الحملة تهدف لزيادة الوعي العام تجاه المشي، وتعزيز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع، مشيرة إلى أن المشي يساعد في تحسين المزاج وكذلك المحافظة على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة والمساعدة في نزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل.
وفق “أخبار 24”.