بعد تحطم الطائرة الإثيوبية ..تعرّف على الدول التي أغلقت مجالها الجوي أمام بوينغ 737 ماكس

أعلنت 8 دول حول العالم إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات البوينغ 737 ماكس، إثر وقوع حادثين مأساويين في أقل من ستة أشهر لهذا الجيل الجديد من الطائرات.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن بريطانيا وسلطنة عمان وسنغافورة وأستراليا وماليزيا والنرويج والهند أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات البوينغ 737 ماكس، فيما طلبت الولايات المتحدة تعديلات عاجلة من الشركة المصنعة، ومنع الطيران المدني الأسترالي تحليق جميع طائرات بوينغ 737 ماكس في مجالها الجوي بصورة فورية.
وكانت طائرة 737 ماكس 8 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قد تحطمت الأحد الماضي في جنوب شرق أديس أبابا بعد إقلاعها، ما أدى إلى مـقتل 157 شخصاً كانوا على متنها، وقبلها بأشهر كانت قد تحطمت طائرة من ذات النوع بإندونيسيا في أكتوبر الماضي، أدى إلى مقـتل 189 شخصاً هم جميع ركابها.وفق “أخبار 24”.