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أخبار محلية > هل يُسمح لسائقي الأجرة بالتدخين داخل المركبة؟.. “هيئة النقل” توضح
12/03/2019   7:22 م

هل يُسمح لسائقي الأجرة بالتدخين داخل المركبة؟.. “هيئة النقل” توضح

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حذّرت هيئة النقل العام سائقي الأجرة من التدخين داخل المركبة نهائيا، مؤكدة أن من يُقدم على ذلك يعرّض نفسه للعقوبات المقررة في الأنظمة.

جاء ذلك في رد على سؤال لأحد المغردين عبر الحساب الرسمي لهيئة النقل العام في “تويتر” مفاده: هل مسموح لسائق التاكسي بالتدخين في السيارة؟

وأكدت الهيئة في ردها أن أنظمة هيئة النقل العام تمنع قائد مركبة الأجرة من التدخين نهائياً داخل المركبة، وذلك وفق الفقرة السابعة من المادة 13 واللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة، والتي نصت على “عدم التدخين داخل السيارة أو السماح للركاب بذلك”.وفق “أخبار 24”.

هل يُسمح لسائقي الأجرة بالتدخين داخل المركبة؟.. “هيئة النقل” توضح

أخبار محلية
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