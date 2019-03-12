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أخبار محلية > “السعودية للكهرباء” تناقش إنتاج الطاقة من حركة المياه واستغلال الرماد الكربوني
12/03/2019   7:22 م

“السعودية للكهرباء” تناقش إنتاج الطاقة من حركة المياه واستغلال الرماد الكربوني

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ناقش عدد من المختصين في الشركة السعودية للكهرباء فكرة مشروع توليد الطاقة الكهربائية من حركة المياه، ومشروع استخراج المعادن من الرماد الكربوني، إضافة إلى مشاريع أخرى متنوعة.

وتناول المختصون خلال ورشة “بلورة مشاريع التوليد” في ملتقى حاضنة طاقة الابتكار في الشركة بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، مشروع إنتاج الكهرباء من حركة المياه، واستثمار المياه والمنتجات المصاحبة لعمليات التوليد، إضافة لمشروع استخراج المعادن من الرماد الكربوني.

حضر الورشة نائب الرئيس التنفيذي للتوليد في “السعودية للكهرباء” المهندس خالد الطعيمي ورؤساء قطاعات التوليد وموظفوها في مناطق الأعمال، وعدد من مديري المحطات وعدد من المستشارين.حسب “أخبار 24”.

“السعودية للكهرباء” تناقش إنتاج الطاقة من حركة المياه واستغلال الرماد الكربوني

أخبار محلية
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