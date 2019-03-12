حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام مستحضر “مالتي ماكا Forever Multi-Maca” ، مبينة أنه غير مسجل لديها، وأنه يسوق بادعاءات طبية لا يمكن التأكد من صحتها، كما لا يمكن التأكد من خلو المنتج من مواد ضارة من عدمه.
وأوضحت الهيئة أن “مالتي ماكا Forever Multi-Maca” المصنع في الولايات المتحدة، قد يكون محتوياً على مواد ضارة بالصحة، ولا يمكن التأكد من ذلك، كونه غير مسجل لدى الهيئة، مشيرة إلى أنه لم يتم فسحه.
ودعت الهيئة المستهلكين لعدم استخدام المنتج المذكور والتخلص منه، مشددة على أهمية تجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير مسجلة لدى الهيئة، وتجنب شراء المستحضرات الصيدلانية من منشآت غير مرخصة أو قنوات بيع غير نظامية.
وفق “أخبار 24”.