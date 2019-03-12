بالصور.. اختتام بطولة دوري المحترفين لكرة القدم بثانوية الملك فهد

اختتمت اليوم الثلاثاء الموافق ٥ / ٧ بطولة دوري المحترفين لكرة القدم بثانوية الملك فهد والتي استمرت لمدة اسبوعين متتالية بحضور عدد من الرياضيين الدوليين في مقدمتهم
١/ شايع النفيسه .
٢/ سليمان الطفيل .
٣/ ماجد الطفيل .
٤/ محمد سعيد البيصي .
والاستاذ / خالد الحميد
والكابتن / عبدالرحمن محنشي
و الحكم الدولي / ابراهيم النفيسه
وأنتهت بفوز ٣ ط ١ على ٣ ط ٢ بنتيجة ١/٢ وتحقيق كأس البطولة .
.وفي نهاية المباراة كرم قائد المدرسة الاستاذ عبدالله الشهراني الضيوف الكرام وحكام البطولة تلاها مراسم تتويج الفائز بالمركز الأول الصف 1/3 بكأس البطولة والميداليات الذهبية كما تم تسليم الميداليات الفضية للمركز الثاني فريق الصف 2/3 وحصل على جائزة افضل حارس / فيصل كعبي وأفضل لاعب /عبدالله منتشري وحصل على هداف البطولة / فهد حكمي ب ٧ أهداف
وفي نهاية البطولة قدم الشهراني شكره للضيوف الكرام على قبول الدعوة ولفريق العمل وفي مقدمتهم مشرف النشاط الرياضي الاستاذ / يعقوب البريك ورائد النشاط الإستاذ / علي هذيل على الجهود المبذولة لانجاح البطولة .