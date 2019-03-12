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اخبار رياضية > بعد إلغاء احتكار قنوات بي ان سبورت .. هكذا سيتم بث المباريات
12/03/2019   3:52 م

بعد إلغاء احتكار قنوات بي ان سبورت .. هكذا سيتم بث المباريات

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيقوم ببث المباريات التي تضم فرقاً سعودية والتي تقام في السعودية ضمن البطولات الآسيوية، وذلك عبر قناتي دوري أبطال آسيا على فيسبوك وتويتر مع فرض إطار جغرافي للبث يقتصر على السعودية .

من جانبه، عبر وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة رجاء الله السلمي عن ترحيبه بقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإلغاء احتكار قنوات “bein sports” للبث في المملكة، مبيناً أن الهيئة ستمنح قريباً حق نقل المشاركات السعودية في البطولات الآسيوية لناقل محلي.

وأضاف السلمي خلال مقابلة مع برنامج “الديوانية” على قناة “الرياضية” أنه وفقاً للقرار سيبدأ بث مباريات دوري أبطال آسيا عبر المنصات الرقمية للاتحاد الآسيوي، وذلك اعتباراً من اليوم بدايةً بمباراة الهلال والدحيل، مضيفاً أن التعليق على المباريات سيكون بصوت معلقين سعوديين، وسيكون التعليق اليوم بصوت المعلق عبدالله الحربي، وسيجري العمل لاحقاً على ترتيب الجوانب الفنية الأخرى، من ضمنها تحديد الناقل المحلي.

بعد إلغاء احتكار قنوات بي ان سبورت .. هكذا سيتم بث المباريات

اخبار رياضية
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