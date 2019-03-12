معلومات تفصيلية عن “المطيري” ضحية الطائرة الإثيوبية.. ومدينة الملك سعود الطبية تنعاه

تكشفت معلومات جديدة عن سعد خلف المطيري المواطن السعودي الذي توفي على متن الطائرة الإثيوبية التي تحطمت أول أمس الأحد وعلى متنها 157 شخصاً، فيما نعته مدينة الملك سعود الطبية حيث إنه أحد منسوبي قسم الأشعة بالمدينة.
ويعمل الفقيد المطيري (37 عاماً) أخصائي أشعة في مدينة الملك سعود الطبية منذ 5 أعوام، وهو متزوج ولديه أبناء، ويعيش والده ووالدته في منطقة القصيم.
وأفادت مصادر بحسب صحيفة “اليوم” أن الراحل طلب إجازة من عمله الأسبوع الماضي للذهاب من أجل قضاء التزاماته في مجال الاستقدام كونه يملك مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية، قبل أن يقضى في حادِث الطائرة الإثيوبية.
يذكر أن الطائرة الإثيوبية تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة أديس أبابا، وأسفر الحادث عن مَقتل 157 شخصاً كانوا على متنها، يتحدرون من 32 جنسية، أغلبهم كينيون، وبينهم مصريون وسوداني.