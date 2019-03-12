“الحج” توقف 4 شركات عمرة بسبب تخلف معتمريها.. وتلزم الشركات بإحضارهم لمعاودة نشاطها

أصدرت وزارة الحج والعمرة قرارات بإيقاف نشاط 4 شركات عمرة منذ بداية موسم العمرة الحالي، بسبب تخلف بعض معتمريها، وألزمتها بإحضارهم وإنهاء إجراءات سفرهم، حتى يسمح لهم بمعاودة نشاطها.
بدوره أكد المدير التنفيذي للجنة الحج والعمرة محمد بن بادي، وفقاً لـ”مكة”، أن وزارة الحج أوقفت نشاط 4 شركات عمرة، مبيناً أن الوزارة تحيل أي شركة عمرة للتحقيق في حال بلغت نسبة معتمريها المتخلفين 1%، وتوقف نشاطها حتى تنهي إجراءات سفرهم لخارج المملكة، مبيناً أن الوزارة أوقفت خلال العام الماضي نشاط 11 شركة عمرة.
وأوضح بادي، أن الوزارة لا تطلب من شركات العمرة التبليغ عن متخلفيها فقط أسوة بمكاتب الاستقدام، إنما تلزمهم بالتبليغ عن هروب المعتمرين وتخلفهم، وإحضار صورة من جواز المعتمر المتخلف مختومة ومراجعة من مركز الإيواء بالشميسي، علماً بأن الشركات غير مسموح لها باستلام جوازات المعتمرين.
وأعرب رئيس لجنة الحج، عن استغرابه من تحميل قطاع العمرة مسؤولية المتخلفين، معتبراً أن ذلك إحجاف في حق شركات العمرة، وأن الشركات تتعرض للغرامة وإيقاف النشاط، ومطلوب منها أداء عمل جهات أخرى، كون أن ملاحقة المتخلفين من مسؤولية الجوازات وليس شركات العمرة.