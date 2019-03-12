بالصور.. انطلاق تمرين العلم الأحمر في أمريكا بمشاركة القوات الجوية السعودية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بقاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا الأمريكية فعاليات تمرين العلم الأحمر 2019، بمشاركة القوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية السعودية وقوات كلٍ من الإمارات وبلجيكا وهولندا وسنغافورة.
وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية بأحدث منظوماتها الجوية القتالية من نوع (إف – 15 أس أي) وبكامل أطقمها الفنية والمساندة، في التمرين الذي شارك فيه 80 طائرة مقاتلة من طرازات مختلفة، والتي نفذت سيناريوهات معدة مسبقاً تحاكي الحرب الحقيقية.
ويعتبر هذا التمرين من أقوى التمارين الجوية في العالم، كونه يُنفذ في بيئة قتالية أقرب إلى واقعية المعارك الحقيقية، فيما تُعد هذه هي المشاركة السابعة للقوات الجوية السعودية في التمرين.
من جانبه، قال قائد مجموعة التمرين العقيد الطيار الركن مسعود بن شري إن فعاليات التمرين تتضمن تنفيذ طلعات جوية نهارية وليلية بهدف التخطيط والتنفيذ المشترك لعمليات قتالية متقدمة بمشاركة الطائرات القتالية المخصصة في الحماية الجوية، والتحريم الجوي، والإسناد الجوي القريب ضد أهداف ثابتة ومتحركة، ومواجهة قوات معادية، مشيرًا إلى أن الطيارين السعوديين أبدوا مهارات قتالية باحترافية عالية.
فيديو | انطلاق تمرين العلم الأحمر بمشاركة #القوات_الجوية_السعودية#الإخباريةpic.twitter.com/hUQ3piGU2c
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٢ مارس ٢٠١٩