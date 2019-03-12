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أخبار محلية > “الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصا في مواطن قَتل آخر بالمنطقة الشرقية
12/03/2019   3:46 م

“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصا في مواطن قَتل آخر بالمنطقة الشرقية

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء حكم القتل قصاصا في مواطن قَتل آخر في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن المواطن عامر بن سالم بن مانع القحطاني أقدم على قَتل ضيف الله بن معيض بن ضيف الله النفيعي، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات أدت لوفاته إثر خلاف بينهما. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصا في مواطن قَتل آخر بالمنطقة الشرقية

أخبار محلية
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