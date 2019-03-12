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أخبار محلية > إيداع 418 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج حافز
12/03/2019   3:47 م

إيداع 418 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج حافز

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اليوم الثلاثاء، إيداع 418 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 278 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر جمادى الآخرة المنصرم.

وكشف “هدف” أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل تجاوز 145 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل أكثر من 133 ألف مستفيد ومستفيدة. وفق “أخبار 24”.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

إيداع 418 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج حافز

أخبار محلية
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