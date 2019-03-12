بالفيديو.. مواطن يضطر لتنويم نجله المريض على الكراسي.. وصحة جازان تعتذر

نشر مواطن بمنطقة جازان مقطع فيديو يظهر فيه اضطراره لتنويم نجله المريض بالأنيميا على كراسي مستشفى الملك فهد بجازان، وذلك لوجود عجز في أسرة التنويم بالمستشفى.
وأظهر المقطع الذي صوره المواطن عبد العزيز أحمد خبراني نجله المريض بالأنيميا المنجلية وهو مُمَددًا على الكراسي، مقدما شكوى للشؤون الصحية بمنطقة جازان لاتخاذ اللازم.
من جانبها، قدمت صحة جازان اعتذارها، وقالت في التغريدة رداً على المواطن: “تحية طيبة أبو ريان، نعتذر عن أي تقصير في خدمتكم ونفيدكم بأنه جار التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعامل مع حالة ابنكم ونسعد بتواصلك معنا على الرقم ٩٣٧ أو عبر الرسائل الخاصة لخدمتك متمنين له الشفاء العاجل”.
تحية طيبة أبو ريان، نعتذر عن أي تقصير في خدمتكم ونفيدكم بأنه جار التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعامل مع حالة ابنكم ونسعد بتواصلك معنا على الرقم ٩٣٧ أو عبر الرسائل الخاصة لخدمتك متمنين له الشفاء العاجل.
— صحة جازان (@jazan_health) ١٠مارس ٢٠١٩