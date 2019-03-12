شاهد.. سائق “ليموزين” يصدم سيارة مركونة ويلوذ بالفرار

أقدم سائق سيارة أجرة “ليموزين” على صدم سيارة أخرى مركونة بأحد شوارع مدينة الرياض، ثم لاذ بالفرار.
ورصدت كاميرا مراقبة الحادثة، وتنتظر الجهات المعنية التحقق من رقم اللوحة لضبط السائق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وذلك بحسب ما صرح به المواطن صاحب السيارة المصدومة.
ونشر المواطن الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، لافتاً إلى أن الواقعة حدثت عصر الخميس الماضي وباشرتها فرق شركة “نجم”، وأنه أبلغ الجهات الأمنية التي تنتظر فحص كاميرا مراقبة أخرى للتحقق من رقم لوحة السيارة لضبط قائدها.
صدم سيارتي أمس العصر وهرب الله لا يوفقه ولا قدرنا للحين نجيب رقم لوحة سيارته .
الصدمة كوم وهروبه كوم ثاني تمامًا pic.twitter.com/nefxYsRMoo
— أحمد الشويخ (@a7_sh) ٨ مارس ٢٠١٩