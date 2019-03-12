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أخبار محلية > “الوزراء” يوافق على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
12/03/2019   3:44 م

“الوزراء” يوافق على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

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وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الخصوص.

كما وافق المجلس خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في قصر اليمامة بالرياض، على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة للتعاون في مجال الطاقة النظيفة . وفق “أخبار 24”.

وقرر المجلس كذلك اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي عن عام مالي سابق.

“الوزراء” يوافق على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

أخبار محلية
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