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أخبار محلية > رئيس محكمة التنفيذ بالرياض: عقوبة إيقاف الخدمات ليس لها علاقة بالحجز على ثلث الراتب
12/03/2019   10:21 ص

رئيس محكمة التنفيذ بالرياض: عقوبة إيقاف الخدمات ليس لها علاقة بالحجز على ثلث الراتب

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أكد رئيس محكمة التنفيذ بالرياض، عبدالله البهلال، أن هناك خلطاً بين عقوبة إيقاف الخدمات باعتبارها إحدى عقوبات المواد 46 و70 و74 وبين العقوبات الوجوبية.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج “داود الشريان”، الذي يذاع على قناة SBC، أمس الإثنين، أن الحجز على ثلث الراتب لا علاقة له بإيقاف الخدمات، مشيراً إلى أن إيقاف الخدمات يقع في الشأن المالي، وفي التنفيذ المباشر، وأحكام قضايا الأحوال الشخصية.

وأضاف رئيس محكمة التنفيذ أن هذه العقوبة منحها المنظم للقاضي ولكنها عقوبة جوازية، ويقصد بـ”الجواز”أنها سلطة تقديرية منحها المنظم للقاضي بالنص المرن.

رئيس محكمة التنفيذ بالرياض: عقوبة إيقاف الخدمات ليس لها علاقة بالحجز على ثلث الراتب

أخبار محلية
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