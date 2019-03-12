“سند محمد بن سلمان” يدعو المتقدمين لمبادرة الزواج لتحديث معلوماتهم البنكية

دعا برنامج “سند محمد بن سلمان” للمبادرات الاجتماعية، المتقدمين لمبادرة سند الزواج قبل 10 فبراير الماضي، الذين تطابقت بياناتهم، بتحديث معلوماتهم البنكية، استكمالاً للإجراءات.
وأوضح الحساب الرسمي للبرنامج على موقع “تويتر”، أن الحالة تحدث إذا كانت البيانات المبدئية تتوافق مع الحالة، وتحدث المعلومات البنكية بإرسال اسم البنك ورقم الآيبان.
استكمالاً للإجراءات؛ نأمل من المتقدمين لمبادرة سند الزواج قبل ١٠فبراير والمتطابقة بياناتهم تحديث معلوماتهم البنكية.#سند_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/Vc7bESMXDt
— سند محمد بن سلمان (@snadprogram) March 11, 2019