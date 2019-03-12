بالفيديو.. “العرفج”: الزي السعودي الحالي لم يكن موجوداً قبل 40 سنة.. والشماغ صناعة إنجليزية

قال الإعلامي الدكتور أحمد العرفج إن الزيَّ السعودي الحالي، لم يتشكل إلا منذ 40 سنة، والعقال الذي كان يرتديه الملك فيصل، رحمه الله، ليس العقال الذي يرتديه السعوديون في هذا العصر.
وأضاف العرفج خلال حديثه في برنامج “ياهلا بالعرفج” على قناة “روتانا خليجية”، أن عناصر الجيش الأردني أوّل مَن لبسوا الشماغ الأحمر، وهو صناعة إنجليزية وغريب عن الجزيرة العربية، فالرجال في الجزيرة العربية قديماً لم يكونوا يحبذون ارتداء اللون الأحمر، بل كانوا يفضّلون اللون الأسود.
واعتبر أن ارتداء المرأة للعباءة السوداء في الجزيرة العربية أمر غريب؛ لأن اللون الأسود غير مناسب مع الطقس، فهو يجذب أشعة الشمس الحارة بعكس اللون الأبيض.
ولفت العرفج في استعراضه لكتاب “تاريخ أزياء الشعوب” للكاتبة المصرية ثريا نصر، إلى أن اللباس هو لباس بيئة وليس لباس عقيدة، ولباس عادات وليس لباس ديانات، مبيناً أن ارتباط زيٍّ ما بشعب من الشعوب، لا يدل على أن هذا الزيّ من أصله؛ فالشعوب تخترع الأزياء بحسب احتياجاتها العملية المتغيرة.
وأشار إلى أنه لا يوجد أحد يستطيع الإثبات بأن “المرقوق والجريش والكليجة” أكلات قصيمية، لأن هذه الأكلات يمكن العثور عليها في مناطق مختلفة من العالم بأسماء أخرى، لافتاً إلى أن الملابس والأطعمة رموز متحركة، ومن الصعوبة إرجاع أصلها إلى بلد محدد، أو اعتبار أن الأزياء هي أصول تاريخية للشعوب ولا تتغير عبر الزمن.
– الشماغ صناعة إنجليزية لا عربية
– اللباس هو لباس البيئة والعادات وليس لباس العقيدة أو الديانات
– الزي السعودي لم يتشكل إلا من 40 سنة فقط
– أتحدى من يثبت لي أن “الجريش والمرقوق والكليجا” هي أكلات قصيمية بحتةhttps://t.co/XzC4v1JJ9N@YaHalaShow@Khalejiatv@Mofareh5@Rotana
— أحمد العرفج (@Arfaj1) March 11, 2019