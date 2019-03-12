بالصور.. أمير الحدود الشمالية يستقبل المشاركات في “قافلة المرأة” ويشيد بمواكبتها رؤية 2030

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، في مكتبه بالإمارة مساء أمس (الإثنين)، الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة حسن بن علي الجاسر، ونائبة الرئيس هناء بنت عبدالمحسن الزهير ويرافقهما المشاركون في قافلة المرأة.
ووصف الأمير خلال استقباله المشاركات في قافلة المرأة التابعة لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة من بيوت الخبرة المختلفة في قطاعات تمكين المرأة في محطتها الأولى في منطقة الحدود الشمالية، بالخطوة المتقدمة لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي أعطت حيزاً كبيراً من اهتماماتها للمرأة السعودية، ومن ذلك زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 30% وكذلك شغلها لمواقع قيادية.
وناقش الأمير مساهمة القافلة في نشر التوعية والتثقيف بين النساء في مجال تطوير الذات، والاستفادة من الفرص، والتعامل مع الضغوطات، وبناء الشخصية المؤثرة، ومهارات التسويق الذاتي، وريادة الأعمال، والاستثمار الأفضل، وتحسين جودة الحياة.
وأكد ضرورة تشجيع المرأة السعودية على الإبداع في المجالات التي تناسبها وتحفيزها على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، مشيراً إلى أن هذا الدور يحتاج لمزيد من الدعم؛ لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.