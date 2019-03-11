تفقد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، مشروع سكاكا المستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية، أول مشروع يُنفذ ضمن مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ميجاواط.
وأشاد الفالح بمستوى شركة “أكوا باور” المنفذة للمشروع، والمقرر تدشينه وتشغيله مع نهاية العام الجاري، كأفضل مطور في قطاع توليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى توطينها الخبرات والمعارف المتخصصة في قطاع الطاقة الشمسية وإتاحة الفرصة أمام المواهب والكفاءات السعودية للمشاركة في تنفيذ المشروع.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة “أكوا باور”، محمد أبونيان، أن المشروع يُطوَّر ويُنفَّذ على أعلى مستويات الجودة والأمان والأمن والسلامة، خاصة أنه يمثل باكورة برنامج الملك سلمان للطاقة المتجددة الذي يلبي طموحات وتطلعات الرؤية السعودية لقطاع الطاقة الكهربائية في المملكة.
يُذكر أن مشروع سكاكا للطاقة الكهروضوئية يشغل مساحة تزيد على 6 كيلومترات مربعة، ضمن سلسلة من مشاريع الطاقة المتجددة التي أُطلقت في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي يستهدف إنتاج 58.7 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وفق “أخبار 24”.