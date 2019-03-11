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أخبار محلية > شاهد.. كيف عبّرت أصغر فائزة في “تحدي القراءة العربي” عن سعادتها بالفوز
11/03/2019   7:25 م

شاهد.. كيف عبّرت أصغر فائزة في “تحدي القراءة العربي” عن سعادتها بالفوز

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عبّرت أصغر الطالبات الفائزات في تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي في المملكة في دورته الرابعة، عن سعادتها بالفوز والتكريم، ببراءة شديدة، وذلك في الحفل الختامي للمشروع، اليوم الإثنين، على مسرح وزارة التعليم بالرياض.

وكان الجميع في انتظار إعلان الفائزين من الطلاب والطالبات المتأهلين للمرحلة النهائية من المشروع، حينما أُعلِن عن اختيار الطالبة “ألين الحربي” من محافظة ينبع، والتي انفعلت من الفرحة وجمعت قبضتي يديها ولوحت بهما بسعادة.

وتوجهت “ألين” بعد ذلك إلى المسرح لتتلقى التكريم، وكانت تقول بعفوية وهي تسرع الخطى، موجهة كلامها لمن أعلن اسمها: “انت حبيبي”، ثم سلّمت عليه وهي فرحة أيما فرحة. وفق “أخبار 24”.

 

شاهد.. كيف عبّرت أصغر فائزة في “تحدي القراءة العربي” عن سعادتها بالفوز

أخبار محلية
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