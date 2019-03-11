حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام نوع بودرة تالك لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا، ما قد يسبب مخاطر صحية، ودعت المستهلكين للتخلص منه.
وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من منتجات بودرة التالك المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء تشغيلتين من منتج “AJMAL SACRIFICE FOR HER POWDER” على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016 ، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من البكتيريا قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.
وبيّنت أن المنتج صُنع في الإمارات العربية المتحدة برقم تشغيلة (7867012 A) وتاريخ صلاحية 2021/08، ورقم تشغيلة (7867068 A) وتاريخ صلاحية 2023/09.
ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام التشغيلتين المذكورتين والتخلّص من العينات الموجودة لديهم.
وفق “أخبار 24”.