نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مواطن يسلم نفسه للشرطة بسبب دين بـ1.5 مليون ريال جمعها وافد باسمه وهرب بها إلى خارج المملكة
11/03/2019   7:18 م

مواطن يسلم نفسه للشرطة بسبب دين بـ1.5 مليون ريال جمعها وافد باسمه وهرب بها إلى خارج المملكة

+ = -
703

اضطر مواطن لتسليم نفسه للجهات الأمنية إثر الديون التي تراكمت عليه والتي بلغت 1.5 مليون ريال، من محل قطع الغيار المسجل باسمه ويديره وافد تستر عليه، بينما هرب الأخير بالمبلغ المذكور إلى خارج المملكة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي تم إطلاقه فبراير الماضي، أن إحدى القضايا التي تم ضبطها كشفت أحد المتسترين، والذي قام بتسليم نفسه طوعاً طمعاً في إسقاط الديون عنه بعد تدهور ظروفه المالية، حيث أصبح مديونا بـ1.5 مليون ريال ولا يمكنه سداده مما يعرضه للسجن.

وأشار إلى أن تلك الديون هي عن محل قطع الغيار، الذي سجله التجاري يحمل اسم المواطن ولكن يديره وافد، بعدما حصد الأخير أرباحاً من المحل وجمع ذلك المبلغ وسافر به إلى خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.

وحذر المركز من أضرار وتبعات التستر التجاري، مبيناً أن المتستر في الواقعة المذكورة وضع أهله في دوامة هم في غنى عنها ومصيبة ليس لهم ذنب فيها، فضرَّ نفسه وأهله وقبل ذلك وطنه.

مواطن يسلم نفسه للشرطة بسبب دين بـ1.5 مليون ريال جمعها وافد باسمه وهرب بها إلى خارج المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885032170.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.