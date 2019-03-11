تفاعل أحد المراكز الاستشارية المتخصصة في طب العيون مع حالة مريض من قرية نائية بجنوب المملكة، تم تداول صورة له تبين فقده البصر بإحدى عينيه، ويُخشى أن يفقد عينه الأخرى.
ونشر أحد الناشطين أمس (الأحد) تغريدة على “تويتر” عرض خلالها حالة المريض، مبيناً أنه فقد عينه اليسرى بسبب الفقر والحاجة التي يعيشها في قريته النائية، مشيراً إلى أنهم لا يستطيعون أن يقدموا له المساعدة، ويخشون أن يتطور الأمر ويفقد عينة الأخرى.
ورد المركز على التغريدة مؤكداً استعداده لمعاينة حالة المريض، وإجراء العملية اللازمة له مجاناً، داعياً المريض لمراجعة فرع المركز في جازان.
وعاد الناشط ناشر التغريدة اليوم ليؤكد أنه تمت معاينة الحالة من قبل أحد الاستشاريين بالمركز، والذي أفاد بأن المريض يعاني انفجارا في العين بسبب التأخر عن العلاج، و”قد تكون فرصة إيجاد حل لمحنته معقدة، ولكن الأمل موجود”.
من جهته، دعا أحد المغردين الأطباء السعوديين الذين ينظمون رحلات علاجية للدول الفقيرة بالخارج، للالتفات لحال مرضى القلب والعيون بمحافظات وقرى المملكة الذين أنهكتهم المواعيد الطويلة والتحويلات الشاقة إلى المدن الكبرى، مضيفاً: “الأقربون أولى بالمعروف”.
وفق “أخبار 24”.