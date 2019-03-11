تاريخ مواجهات الاتحاد أمام الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا

يلعب اليوم الاتحاد السعودي مباراته رقم 17 أمام الأندية الإماراتية حيث يحل ضيفاً على الوحدة الإماراتي ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2019.ولعب الاتحاد 16 مواجهة سابقة أمام الأندية الإماراتية انتصر في 6 مواجهات وخسر 3 لقاءات وتعادل في 7 مباريات.
حيث سجل الاتحاد ضد الأندية الإماراتية 21 هدف فيما اهتزت شباكة بـ14 هدف.وعن تاريخ مواجهات الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي تقابل الفريقان في 4 مباريات سابقة انتصر الاتحاد في 3 وحضر التعادل بلقاء وحيد. وفق “أخبار 24”.
ولم يستقبل الاتحاد أي هدف من الوحدة الإماراتي طوال تاريخة فيما سجل الاتحاد 9 أهداف في مرمى النادي الإماراتي.