مدرب الهلال يعيد الشهراني والبليهي أمام الدحيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانه الرئيس، يوم أمس، تأهباً لمواجهة نظيره في نادي الدحيل القطري، مساء يوم غد (الثلاثاء)، بملعب جامعة الملك سعود الرياضي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2019، وستشهد مواجهة الغد عودة الثنائي ياسر الشهراني وعلي البليهي، اللذين تخلفا عن لقاء الوحدة الأخير في الدوري السعودي للمحترفين، لأسباب فنية تتعلق بالتدوير الذي ينتهجه الكرواتي زوران ماميتش، لتخفيف الضغوط البدنية والإرهاق على لاعبي فريقه، نتيجة تتابع المباريات لكثرة مشاركات فريق الهلال بين محلية وعربية وآسيوية.
ويطمح الهلاليون إلى استمرار البداية القوية لهم في البطولة الآسيوية، بعد فوزهم المستحق خارج أرضهم أمام العين الإماراتي وفكّ الارتباط مع الفريق القطري الذي يتساوى مع الهلال بـ3 نقاط بعد فوزه على استقلال طهران بثلاثية نظيفة، جعلته متصدراً بفارق الأهداف عن الهلال. وفق “الشرق الأوسط”.
ويعقد عصر اليوم المؤتمر الصحافي الخاص بمدربي الفريقين، يسبقه الاجتماع الفني المتعلق بالترتيبات الرسمية المتعلقة بالمباراة، حسب أنظمة ولوائح الاتحاد الآسيوي ورابطة دوري المحترفين الآسيوية، فيما ينتظر أن يلعب الهلال بطاقمه الأساسي الأزرق، ومنافسة الدحيل بالطاقم الأحمر.
الجدير بالذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم كلفت طاقم تحكيم سريلانكياً، بقيادة الدولي ديلان بيريرا، لإدارة مباراة الهلال والدحيل.
وكانت بعثة الدحيل قد وصلت مساء أمس إلى مطار الملك خالد الدولي، قادمة من الكويت، وسيؤدي الفريق تمريناً واحداً مساء اليوم، على ملعب جامعة الملك سعود الرياضي، الذي سيحتضن مواجهة الهلال أمام الدحيل مساء الغد.