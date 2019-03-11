استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الإثنين) في قصر اليمامة بالرياض، كبار مسؤولي القطاع المالي في وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة سوق المال، ورؤساء مجالس إدارات البنوك السعودية، وشركات التمويل والتأمين، والأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية.
وأشار خادم الحرمين الشريفين، خلال اللقاء إلى ما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار، مؤكداً على دور القطاع المالي في تعزيز ودعم التنمية، وأهمية نموه للوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030.
وحضر اللقاء، الأمير محمد بن عبدالله الفيصل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير المالية محمد الجدعان، وعددا من المسؤولين.
وفق “أخبار 24”.