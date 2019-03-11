مواطن ينشر فيديو للحظة إفاقته من غيبوبة استمرت 28 يوماً

نشر مواطن مقطع فيديو للحظة إفاقته من الغيبوبة، حيث أثنى على زوجته التي كانت ترافقه بالمستشفى وظلت بجانبه طوال غيبوبته التي استمرت 28 يوماً.
وعلق يوسف محمد القفاري – وهو رجل أعمال وشغل منصب المدير التنفيذي لبعض الشركات، على الفيديو- مؤكداً أن تلك اللحظة كانت أجمل لحظات حياته، مشيراً إلى أن زوجته (أم محمد) عاشت معه الغيبوبة لحظة بلحظة وكانت تنام على الأرض متلحفة عباءتها وعاشت لحظات صحوته من الغيبوبة.
وأشار إلى أنه تسلل من المستشفى – بمساعدة زوجته- عقب ساعات من إفاقته من الغيبوبة لزيارة والدته فجراً، رغم أن جسمه كان معلقاً بالأجهزة الطبية وكانت توجد فتحة بعنقه لغسيل الكلى، وذلك للاطمئنان على والدته التي كانت تعتقد أنه خارج المملكة في رحلة عمل. وفق “أخبار 24”.
أجمل لحظات حياتي عندما صحيت من غيبوبتي ووجدت زوجتي بجانبي، ٢٨ يوم في غيبوبة كانت مرافقة لي وتدعي لي وترعاني pic.twitter.com/znBvyHU0J5
— يوسف محمد القفاري (@yousefalgafari) ١٠مارس ٢٠١٩