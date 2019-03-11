الأم “فيروزة” المحرومة من رؤية أبنائها الثلاثة تتواصل معهم.. وتروي تفاصيل جديدة حول القضية

تلقت المواطنة السعودية فيروزة وريام؛ المحرومة من رؤية أبنائها الثلاثة بعد أن أخذهم طليقها الباكستاني واختفى، خبرا ساراً بشأن قضيتها، حيث تعهد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري بتقصي الحقائق مع الجهات المعنية حول القضية لحلها.
وحلت فيروزة ضيفة على برنامج “اتجاهات” على فضائية “روتانا خليجية”، وروت خلال المقابلة تفاصيل جديدة حول ما حدث معها.
وكشفت عن تلقيها اتصالا من طليقها الباكستاني لأول مرة بعد حلقتها السابقة مع البرنامج، مؤكدة أنها كانت لأول مرة منذ نحو شهر ونصف تسمع صوت أبنائها وتراهم في مكالمة عبر خاصية الفيديو.
ونفت المواطنة أن تكون قد تعرضت للابتزاز من قبل زوجها بإعادة أبنائها مقابل الأموال، مشيرة إلى أن كل ما أزعج طليقها خلال الحلقة الماضية أنها قالت إنه مريض نفسي. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت فيروزة أنها حصلت على حكم من القاضي بالقبض على طليقها، وتواصلت بشكل متكرر مع البحث الجنائي، ومن ثم سألت الجوازات عنه في بداية الأمر، فأخبروها بأنه لا يستطيع الخروج كونه مطلوبا، لكنها فوجئت بعد ذلك أنه في دبي.
يذكر أن المواطنة فيروزة كانت قد حصلت على حكم بخلع زوجها، وقضت المحكمة لها بحضانة أطفالهما الثلاثة (سلطان وفيصل وفرح) مع أحقيته في أن يراهم كل فترة ويقضوا معه يوماً كاملاً، إلا أنه أخذهم في يوم للنزهة على أن يعيدهم اليوم التالي لكنه اختفى.
الأم المحرومة من أبنائها “فيروزة”
زوجي الباكستاني تواصل معي لأول مرة بعد حلقة #اتجاهات وشفت الأطفال في مكالمة فيديو.@nadinealbdear pic.twitter.com/xB7cRHau9Z
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) ١٠مارس ٢٠١٩
الأم المحرومة من أبنائها “فيروزة”
سألت الجوازات عن زوجي الباكستاني قالوا في البداية: لا يقدر يخرج لإنه مطلوب، وبعدها قالوا: في دبي!!@nadinealbdear pic.twitter.com/nWuXXGrtnI
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) ١٠مارس ٢٠١٩