تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقيام عمالة أحد المطاعم في نجران بإلقاء كميات كبيرة من الأرز في مكب للنفايات، مستنكرين هذا التصرف ومطالبين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات لمكافحة ظاهرة هدر الطعام.
ويظهر المقطع عمالة المطعم تلقي الأرز باستخدام “الكريك” في حاوية النفايات، ولما استنكر مصور الفيديو عليهم هذا التصرف، رد عليه أحدهم: “وين نوديه؟! تشله؟”.
من جانبهم، استنكر متداولو المقطع هذا المشهد، مطالبين بمساءلة القائمين على المطعم على هذا التصرف، داعين المطعم للتبرع بفائض اللحوم والأطعمة لجمعيات حفظ النعمة، أو الجمعيات المتخصصة لإعادة تدويره ليكون سماداً للمزارع أو طعاماً للحيوانات.
وفق “أخبار 24”.