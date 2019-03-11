وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظم دورة حول منازعات العمالة المنزلية

نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بإدارة لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم دورة تدريبية في مجال “منازعات العمالة المنزلية.. إجراءات وتطبيقات”، لجميع منسوبي ومنسوبات اللجان على مستوى المملكة، حيث عقدت في مدينة (الرياض، والمدينة) شارك فيها 77 موظف وموظفة.
وتهدف الوزارة من إقامة هذه الدورة إلى تحسين الأداء ورفع الإنتاجية بجودة عالية والإلمام بكافة الإجراءات المتعلقة بلجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية، حيث تناول الدورة عدد من المحاور أبرزها معرفة اختصاص اللجان والمهام المنوط بها، والتعرف على كتابة الوقائع وتلقى الطلبات ومراحل دراسة استقبال مخالفات أطراف العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، كما تناولت الدورة آلية التقاضي والاستئناف ووسائل الاثبات، وستواصل الوزارة عقد الدورة في بقية المدن لتشمل مناطق المملكة المختلفة. يذكر أن لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم تختص بالنظر في الخلافات والمخالفات الناشئة بين أطراف العلاقة العمالية (صاحب العمل – عامل الخدمة المنزلية) والمتعلقة بالمطالبات المالية والحقوق والواجبات، من خلال استقبال الدعاوى والنظر فيها وفق الاختصاصات المناطة باللجان من خلال تطبيق الاسس الشرعية والنظامية وبما يكفل العدالة التامة والنزاهة القصوى مع كافة أطراف المنازعة وإصدار القرارات اللازمة بكل حيادية ونزاهة.