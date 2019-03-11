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أخبار محلية > مصادر: 3 جهات حكومية تطلب من القطاع الخاص حصر الشواغر الوظيفية بقطاع “الاتصالات”
11/03/2019   2:50 م

مصادر: 3 جهات حكومية تطلب من القطاع الخاص حصر الشواغر الوظيفية بقطاع “الاتصالات”

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كشفت مصادر مطلعة، عن طلب 3 جهات حكومية، من القطاع الخاص، حصر الشواغر الوظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ليقوم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بترشيح مواطنين مؤهلين لشغلها.

وأوضحت المصادر، أن الجهات الثلاث هي وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية، والاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس الغرف السعودية.

وأشارت وفقا لـ”الاقتصادية”، إلى أنه تم منح المنشآت الوطنية ميزة الاستفادة من برنامج دعم التوظيف والمقدم من “هدف”، وفق الشروط والضوابط.

يذكر أن الخطة الوطنية لتوطين مهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كشفت عن قائمة المهن الاسترشادية الخاصة بحصر الشواغر في وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تم حصر 30 مهنة استرشادية يمكن توطينها في القطاع.

مصادر: 3 جهات حكومية تطلب من القطاع الخاص حصر الشواغر الوظيفية بقطاع “الاتصالات”

أخبار محلية
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