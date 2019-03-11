“القاسم” لرؤساء الأندية: احذورا السماسرة.. عُرض علينا لاعب بـ700 ألف دولار ووصل المملكة بـ3 ملايين

حذر رئيس نادي التعاون محمد القاسم، إدارات الأندية من السماسرة؛ كونهم يرفعون أسعار اللاعبين، مبيناً أن إجمالي القيمة المادية لكل محترفي التعاون والمدرب لا تتجاوز 5.5 مليون دولار في السنة، وهي تعادل قيمة محترف واحد في بعض الأندية.
وأضاف القاسم، خلال مشاركته في حلقة برنامج “الديوانية” على “الرياضية”، أن وكيل أحد اللاعبين الأجانب عرض عليه التعاقد مع اللاعب (مدافع) قبل بداية مونديال روسيا مقابل 700 ألف دولار فقط، ولم يكن التعاون بحاجة لمدافع فلم يفاوضه، وبعد المونديال اشتراه أحد الأندية السعودية مقابل 3 ملايين دولار.
وأبدى رئيس التعاون استغرابه من المبالغ التي تتكلفها الأندية السعودية مقابل اللاعبين الأجانب بسبب السماسرة، مبيناً أن أميز لاعبي التعاون حالياً هيلدون راموس لم يكلف التعاون أكثر من 250 ألف يورو. وفق “أخبار 24”.
#الديوانيه
محمد القاسم – رئيس نادي #التعاون: “السماسرة” دهورت البلد.. كل لاعبي #التعاون والمدرب قيمتهم 5 مليون دولار قيمة لاعب في أحد الأندية.. عُرض علي لاعب بـ700 الف دولار، ووصل الآن في السعودية بـ3 مليون دولار . pic.twitter.com/cXexBbBfgS
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ١٠مارس ٢٠١٩