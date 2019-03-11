“أمانة المدينة” تصدر بياناً جديداً بشأن فيديو “التمر المجروش” بعد إخضاعه للفحوصات

أصدرت أمانة المدينة المنورة اليوم الأحد بيانا إلحاقيا لبيانها يوم 28 /6 /1440هـ حول مقطع فيديو متداول بشأن ضبط تمر مجروشبدون بطاقة تعبئة ولا مصدر تصنيع ولا تاريخ إنتاج، ما استلزم التحفظ عليه داخل المحل، وإخضاع عيناته للفحوصات.
وأوضحت الأمانة أنه حرصاً منها على سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، فقد خضعت العينات لـ 4 اختبارات تحليلية فيزيائية، كيميائية، مايكروبيولوجية، ومبيدات، وجاءت نتائجها جميعاً “سليمة”.
وأضافت أنه تأكد للأمانة سلامة تلك الضبطية من التمور، وأنها إذ تعلن ذلك لتؤكد على الشفافية مع الرأي العام وفي أدائها وحرصها على مراقبة ومتابعة وفحص المواد الغذائية، خاصة أن المدينة المنورة أحد أكبر أسواق التمور في المملكة.
وأشارت إلى أن حالة المنشأة أثناء الضبط، وعدم سلامة بعض المعروضات، وانتهاء صلاحية أخرى ومجهولية المصدر، وانتهاء رخصة المنشأة، وعدم وجود شهادة صحية للعامل، ولا تحديد الاسم التجاري وتاريخ المنتج وصلاحيته والجهة المصنعة، استلزمت اتخاذ إجراءات احترازية. وفق “أخبار 24”.
و بينت الأمانة أنه من خلال الخبرات والتجارب المتراكمة في هذا الجانب تؤكد على وجود حالات يتم فيها التصنيع والتجهيز بالطرق التقليدية وغير التقليدية بعيداً عن عيون الرقابة، واستخدام الملونات الصناعية والنكهات المجهولة في غير المصانع والمعامل النظامية المرخصة.
وشددت الأمانة أن وما قامت به حيال ذلك لا ينال من جودة وسلامة (تمور المجروش) المتبع في تعبئتها وتغليفها الاشتراطات الفنية والصحية، والتعليمات بتدوين الاسم التجاري، وتاريخ الإنتاج، ومدة صلاحية المنتج، ونوع ومصدر الإضافات على المنتج.