“صحة المدينة” ترد على مطالب نقل طفلة بينبع لمستشفى متخصص.. وتوضح تطورات حالتها

علقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة على ما جرى تداوله بشأن طفلة منومة في مستشفى ينبع العام، والمطالب الخاصة بنقلها لمستشفى متخصص، لافتةً إلى أنه يجرى التعامل مع حالتها وفق الأعراف الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات.
وأوضحت صحة المدينة أن الطفلة حضرت إلى طوارئ مستشفى ينبع العام، وجرى تشخيص حالتها على أنها اشتباه بالتهاب سحائي، مبينةً أن المستشفى يواصل تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفلة.
وشددت على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبة في حال وجود أي تقصير متعلق بخدمة المرضى خاصةً الحالات الطارئة والحرجة التي تتطلب سرعة التدخل وتقديم الخدمة الفورية؛ كون صحة وسلامة جميع المرضى من أولى الأولويات التي تحرص عليها. وفق”أخبار 24″.