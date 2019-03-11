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أخبار محلية > ماذا تعرف عن حقوقك في الإجازات؟.. “العمل” توضح النظام الخاص بها
11/03/2019   11:00 ص

ماذا تعرف عن حقوقك في الإجازات؟.. “العمل” توضح النظام الخاص بها

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ذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الإجازات التي يحق للعاملين الحصول عليها تنقسم إلى نوعين، وهما الإجازات الرسمية، والإجازات المتعلقة بالمناسبات الشخصية.

وأوضحت الوزارة أن الإجازات الرسمية تشمل إجازة عيد الفطر والأوضحى وهي 4 أيام، تبدأ في عيد الفطر من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان، وفي عيد الأضحى من يوم الوقوف بعرفة، إضافة إلى إجازة اليوم الوطني، التي يعوض عنه بيوم قبل أو بعد، إذا صادفت إجازة نهاية الأسبوع، ولا يعوض عنها إذا وقعت ضمن إجازة العيدين.

وبيّنت أن الإجازات الشخصية تتمثل في أحقية العامل في الحصول على إجازة 3 أيام بأجر كامل في حالة رزق بمولود جديد، و5 أيام في حالة الزواج، و5 أيام في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه. وفق “أخبار 24”.

ماذا تعرف عن حقوقك في الإجازات؟.. “العمل” توضح النظام الخاص بها

أخبار محلية
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