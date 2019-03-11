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أخبار المناطق > الأمم المتحدة تفقد 19 موظفاً في حـادث سقوط الطائرة الإثيوبية
11/03/2019   10:58 ص

الأمم المتحدة تفقد 19 موظفاً في حـادث سقوط الطائرة الإثيوبية

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة عن مصرع 19 موظفاً يعملون في الأمم المتحدة، جراء سقوط الطائرة الإثيوبية أمس (الأحد).

وأوضحت المنظمة أن هناك 19 موظفاً لقوا حتفهم بين ضحايا الطائرة المنكوبة، ويعملون في 5 مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، هي منظمة الهجرة الدولية وبرنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

يشار إلى أن الطائرة المنكوبة التي فُقد الاتصال بھا بعد 6 دقائق قرب بلدة بیشوفتو الواقعة على مسافة 60 كلم جنوب شرق أديس أبابا وهي متجهة إلى نيروبي، بلغ عدد الضحايا جراء تحطمها 157 شخصاً من 32 جنسیة. حسب “أخبار 24”.

الأمم المتحدة تفقد 19 موظفاً في حـادث سقوط الطائرة الإثيوبية

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