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أخبار محلية > “الحج”: التأشيرات الإلكترونية للحجاج والمعتمرين ستصدر خلال دقائق دون الذهاب للسفارات
11/03/2019   10:59 ص

“الحج”: التأشيرات الإلكترونية للحجاج والمعتمرين ستصدر خلال دقائق دون الذهاب للسفارات

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كشف المشرف العام على المنصة الإلكترونية الموحدة للحج والعمرة عبدالرحمن شمس عن وجود تواصل بين وزارتي الحج والخارجية لمعالجة عملية إصدار تأشيرات الحج والعمرة للقادمين من الخارج، بحيث تكون إلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب للسفارات.

وقال شمس خلال لقائه مع برنامج “معالي المواطن”، على قناة “mbc”، إن الوضع الراهن الخاص بالحج والعمرة يحتم على القادمين من خارج المملكة التقدم لمكاتب ومنظمي ووكلاء شؤون الحج والعمرة المعتمدين ببلادهم، من أجل الحصول على التأشيرات.

وأضاف أن المنصة الموحدة للحج والعمرة ستضم خدمات جديدة، بحيث تتيح للراغبين من خارج المملكة الدخول على البوابة، واستعراض حزم الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية، واختيار الحزمة التي يرغبون فيها، وإصدار التأشيرة إلكترونياً، دون الحاجة إلى تمرير الجوازات عبر السفارات. وفق “أخبار 24”.

 

“الحج”: التأشيرات الإلكترونية للحجاج والمعتمرين ستصدر خلال دقائق دون الذهاب للسفارات

أخبار محلية
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