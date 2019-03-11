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أخبار محلية > “شركة الكهرباء”: مهندسون سعوديون غيروا مواصفات ربط العدادات ووفروا لنا 8 ملايين ريال
11/03/2019   10:56 ص

“شركة الكهرباء”: مهندسون سعوديون غيروا مواصفات ربط العدادات ووفروا لنا 8 ملايين ريال

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قالت الشركة السعودية للكهرباء إن مهندسين وفنيين سعوديين، نجحوا في تقديم مبادرات وأفكار إبداعية وتقنية وفرت مبالغ مالية كبيرة.

وأكدت الشركة، أن عدداً من المختصين والفنيين نجحوا في تغيير المواصفات الفنية لصناديق العدادات، ما ساعد على سرعة توصيلها وربطها للمستهلك النهائي، وأسهم في توفير أكثر من 8 ملايين ريال للشركة.

وأشارت إلى أنها نفذت برامج تدريبية لهذه الكوادر الوطنية داخل وخارج المملكة أسهمت في تطوير قدرات المهندسين والفنيين السعوديين، الذين يشكلون 92% من الكوادر العاملة في الشركة.وفق “أخبار 24”.

“شركة الكهرباء”: مهندسون سعوديون غيروا مواصفات ربط العدادات ووفروا لنا 8 ملايين ريال

أخبار محلية
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