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أخبار محلية > فنلندية تجذب زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لرسمها بماء الذهب
11/03/2019   10:58 ص

فنلندية تجذب زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لرسمها بماء الذهب

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جذبت مهارة فنانة فنلندية برسمها اللوحات مستخدمةً ماء الذهب زوار جناح الفن التشكيلي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأوضحت الفنانة الفنلندية سان ليته، وفقاً لـ”عكاظ”، أن تلك المشاركة هي الأولى لها في المملكة، لكنها لن تكون الأخيرة، مشيرةً إلى أن المهرجان رائع ويساعد على الإبداع.

يشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل كان مسرحاً لأعمال فنانين تشكيليين بارزين حول العالم بينهم الرسامة العمانية فاطمة الفنان، والفرنسي زريكاتو، والباحثة في مجال الفنون الجزائرية حسيبة بوسالم، والفنانة الأرجنتينية ما تلو التي تهتم بالرسم على الأحجار.

فنلندية تجذب زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لرسمها بماء الذهب

أخبار محلية
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