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اخبار رياضية > “الجميعة” جاهز والشكوك تحوم حول مشاركة “العبيد” أمام ذوب أصفهان بالآسيوية
10/03/2019   9:58 م

“الجميعة” جاهز والشكوك تحوم حول مشاركة “العبيد” أمام ذوب أصفهان بالآسيوية

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أصبحت مشاركة لاعب فريق النصر لكرة القدم عبدالرحمن العبيد، أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني غدا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، محل شك، وذلك بعد شعوره بآلام عضلية.

وظهر العبيد رفقة اللاعب فهد الجميعة بعيادة النادي أمس وخضعا لفحوص طبية، بعد الآلام العضلية التي شعرا بها، لكن مشاركة الجميعة أصبحت مؤكدة بعد تعافيه، لكن الشكوك تحوم حول جاهزية العبيد رغم أن الآلام لن تمنعه من مرافقة الفريق إلى دبي اليوم.

وفي السياق ذاته، سيغيب المدافع البرازيلي مايكون بيريرا عن المواجهة ومرافقة الفريق، لحاجته إلى مزيد من الوقت لمواصلة برنامجه التأهيلي.

كما أوضحت الفحوص الطبية تعرض اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، لكدمة بسيطة في الظهر بعد لقاء الاتفاق في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكنها لن تمنعه من مباراة الوحدة السبت المقبل في الجولة الـ24.

“الجميعة” جاهز والشكوك تحوم حول مشاركة “العبيد” أمام ذوب أصفهان بالآسيوية

اخبار رياضية
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