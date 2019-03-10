نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > رسميا.. الهلال يرفع مذكرة احتجاج على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني
10/03/2019   9:55 م

رسميا.. الهلال يرفع مذكرة احتجاج على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني

+ = -
807

رفع مجلس إدارة نادي الهلال مذكرة احتجاج تفصيلية للاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني في المباراة التي جمعت الفريق بالوحدة ضمن الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت إدارة الهلال في بيان لها إنها وضّحت من خلال المذكرة المواد النظامية التي استندت عليها في الاحتجاج على مشاركة القرني، وذلك بعد أن قدّمت الإدارة نموذج الاحتجاج بعد المباراة مباشرة، والذي يتيح إمكانية تقديم مذكرة الاحتجاج التفصيلية خلال 48 ساعة بعد المباراة.

وأكد مجلس الإدارة على ثقته في صحة الموقف القانوني للاحتجاج، مشدداً على أنه لن يدخر جهداً في السعي نحو الحفاظ على حقوق النادي وفق ما تكفله الأنظمة والقوانين. وفق “أخبار 24”.

وكانت إدارة الهلال أكدت أن الوحدة ارتكب خطأ نظامياً من خلال تسجيل القرني كهاوٍ، مشيرة إلى أن “الهلال” يستند على بند بلائحة الاحتراف التي تفيد بعدم أحقية تسجيل اللاعب سواء المحترف أو الهاوي في غير فترات التسجيل، وأن تسجيل “القرني” تم بعد انتهاء فترة التسجيل.

رسميا.. الهلال يرفع مذكرة احتجاج على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885032043.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.