رسميا.. الهلال يرفع مذكرة احتجاج على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني

رفع مجلس إدارة نادي الهلال مذكرة احتجاج تفصيلية للاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني في المباراة التي جمعت الفريق بالوحدة ضمن الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت إدارة الهلال في بيان لها إنها وضّحت من خلال المذكرة المواد النظامية التي استندت عليها في الاحتجاج على مشاركة القرني، وذلك بعد أن قدّمت الإدارة نموذج الاحتجاج بعد المباراة مباشرة، والذي يتيح إمكانية تقديم مذكرة الاحتجاج التفصيلية خلال 48 ساعة بعد المباراة.
وأكد مجلس الإدارة على ثقته في صحة الموقف القانوني للاحتجاج، مشدداً على أنه لن يدخر جهداً في السعي نحو الحفاظ على حقوق النادي وفق ما تكفله الأنظمة والقوانين. وفق “أخبار 24”.
وكانت إدارة الهلال أكدت أن الوحدة ارتكب خطأ نظامياً من خلال تسجيل القرني كهاوٍ، مشيرة إلى أن “الهلال” يستند على بند بلائحة الاحتراف التي تفيد بعدم أحقية تسجيل اللاعب سواء المحترف أو الهاوي في غير فترات التسجيل، وأن تسجيل “القرني” تم بعد انتهاء فترة التسجيل.