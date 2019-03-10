نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “الغذاء والدواء” توضح الفرق بين “السكر المضاف” و”الطبيعي”
10/03/2019   9:49 م

“الغذاء والدواء” توضح الفرق بين “السكر المضاف” و”الطبيعي”

+ = -
872

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الأحد)، معلومات توعوية حول السكر، باعتباره يمثل مصدرًا هامًا للكربوهيدرات التي توفر الطاقة اللازمة للجسم.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن السكر من الكربوهيدرات، حيث يوجد في عدد كبير من الأطعمة بشكل طبيعي أو يُضاف لبعض المنتجات.

وأوضحت أن السكر الطبيعي هو السكر الموجود طبيعيا في الأغذية، مثل الفواكه، والعسل، والحليب، أما السكر المضاف (سكر المائدة) فهو يُضاف إلى الأطعمة والمشروبات، مثل المشروبات الغازية، وأطعمة الوجبات عالية الطاقة، والوجبات السريعة، والحلويات. وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” توضح الفرق بين “السكر المضاف” و”الطبيعي”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885032032.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.