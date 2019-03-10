تم بفضل الله وإحسانه عقد مجلس صلح في العفجة بين عبدالرحمن بن علي الطريفي وزيد بن عبدالله القاسم بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة في محافظة الخرج والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ سعد بن حمد بن صبيح ال مقبل والشيخ سالم بن علي النهاري وأعيان اخرون ، وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين عن بعضهما لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط ولا مقابل . وبهذه المناسبة رفع الشيخان ابن خرصان والعقيلي الشكر لله عزوجل ثم للقيادة الرشيدة بزعامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير الرياض حفظه الله ، كما اثنى الشيخان على جهود الشيوخ الحاضرين وأطراف القضية ، سائلين الله ان الله يحفظ ديننا ودنيانا وقيادتنا الرشيدة ووطننا الغالي .
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