شدد وزير الإسكان ماجد الحقيل على المطورين والمقاولين القائمين على إنفاذ مشاريع “سكني” بجدة، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم هذه المشاريع، حتى يتسنى تسليمها للمواطنين المستحقين خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأكد الوزير خلال تفقده عدداً من مشاريع الوحدات السكنية “تحت الإنشاء” بجدة، حرص الوزارة على توفير خيارات سكنية ذات جودة وأسعار مناسبة، تلبي احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن أسعار الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة تراوح بين 250 و750 ألف ريال.
ووقف الحقيل على 7 مشاريع بجدة توفر أكثر من 43 ألف وحدة سكنية، شملت مشروع “تلال الغروب” بالقرب من طريق جدة – مكة، والذي يوفر 6.512 شقة بأسعار تبدأ من 262 ألف ريال، وبأقساط تبدأ من 875 ريالاً شهرياً، ومشروع “أعالي جدة” بحي الأمير فواز، ويوفر نحو 10 آلاف شقة، بأسعار تبدأ من 243 ألف ريال، وبأقساط تبدأ من 810 ريالات شهرياً.
وشملت الزيارة مشروع “ربى جدة” بحي الأمير فواز أيضاً، والذي يوفر أكثر من 1300 وحدة شقة، بأسعار تبدأ من 294 ألف ريال، وبأقساط تبدأ من 981 ريالاً، ومشروع “الجوهرة ريزيدينس” بشمال جدة، الذي يوفر 990 شقة، بأسعار تبدأ من 488 ألف ريال.
كما تفقد الحقيل مشروع “فينان” الذي بدأت الشركة المنفذة مؤخراً في استقبال طلبات حجز المستفيدين، وزار الخيمة التسويقية للمشروع الواقع بجوار مدينة الملك عبدالله الرياضية والذي سيوفر 1407 شقق بأسعار تبدأ من 320 ألف ريال، وبأقساط شهرية مدعومة الأرباح تبدأ من 1069 ريالا.
وفق “أخبار 24”.